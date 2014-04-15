中国航空：春秋航空今起暂停上海至马来西亚沙巴航线，因赴马旅游下滑

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月15日 - 中国首家廉价航空公司--春秋航空周二宣布，自4月15日起，暂缓执行上海至马来西亚沙巴航线，因受近期连续发生的马航“失联”、上海女旅客在马遭绑架等事件影响，赴马旅游受到影响。
因近期中国游客赴新马明显减少，春秋航空同时决定，5月20日起将每日一班的上海至新加坡航班调整至每周三班，这两条航线将视市场情况调整恢复。
“原先购买上海至马来西亚沙巴线路的旅客，绝大部分选择了款项全退。”春秋航空相关负责人表示，对于其他小部分旅客，春秋航空推荐其从上海至香港，经香港转机赴马来西亚的旅行路线。
马来西亚航空 MH370航班的客机3月8日凌晨在由吉隆坡飞往北京的途中从雷达屏幕上消失，至今仍未发现具体行踪，该航班飞机为波音 777-200ER客机，载有227名乘客和12名机组人员，其中有中国旅客154人。而4月初，一位上海女游客在沙巴被绑架。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。