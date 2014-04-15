欧元债市：意大利公债收益率降至纪录低位附近，得益于散户买需强劲

"有强劲信号显示，海内外投资者都给意大利公债带来支撑。"裕信银行(UniCredit)固定收益策略师Elia Lattuga说。

意大利10年期公债收益率 开盘下跌1个基点，报3.17%，略高于上周触及的纪录低点3.14%。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周末表示，若欧元持续走强，欧洲央行将必须进一步放宽政策，这是他迄今发出的有关欧洲央行或推出资产购买计划的最清晰信号。

分析师们预计，所谓的量化宽松政策将会持续推低欧元区二线成员国相对于德法等核心成员国的借贷成本水平。

苏格兰皇家银行认为，年底前10年期意大利公债较可比德债收益率之差将从当前的164个基点跌至100个基点。

西班牙10年期公债收益率 持平于3.15%。葡萄牙 和希腊10年期公债收益率 均下跌1个基点，分别报3.93%和6.42%。(完)

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