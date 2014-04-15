更新版 1-中国汇市：中间价引领人民币略贬，明日公布首季GDP数据前市场谨慎

* 人民币即期小幅收跌 * 中间价回落至七个月低位 * 周三公布一季度GDP数据前市场保持谨慎 (新增收盘报价) 路透北京4月15日 - 人民币兑美元即期汇率 周二小幅收跌。隔夜美元走强后 ，中间价顺势低开于七个月以来新低的6.1571元。盘面上供求相对均衡，在周三中国公布一 季度GDP数据前市场保持谨慎。 一股份行交易主管称，近期中间价走势的特点是美元走弱的时候不太跟随，而美元走强 的时候跟得比较紧，不过总体上看中间价波动范围还在正常范围之内，短期看即期还是以横 向波动为主。 “从这一轮贬值中间价的起点来看，贬1%差不多到6.17元左右。如果中间价继续贬值、 突破6.16元，那么会有比较大的概率走到6.17元上方。”他说。 在外界聚焦中国本周三即将公布的一季度经济数据以判读其是否硬着陆之际，包括中国 总理等在内的政府高官们近期却频频传递着一个信息：相较7.5%的年度增速目标，中国更注 重经济增长质量。 换言之，中国对一季度国内生产总值(GDP)同比增幅可能不及7.5%早有心理准备，中央 政府并不会为此出台强刺激政策，政策方向也不会有实质偏转；而稳增长的着力点更倾向于 定向发力，包括结构型减税及扩大铁路投资规模等。 全球汇市方面，美元指数周二微涨，保持坚挺。此前公布的美国零售销售数据暗示该国 经济前景更趋光明。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ， 以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2220 6.2191 -0.05% 中间价 6.1571 6.1531 -0.06% 成交额 167亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.15% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 112 6.2168 6.2280 2014年来即期升贬值幅度 -2.70% 1年期美元/人民币掉期升水 480 离岸人民币市场,北京时间16: 今日 上日 44 1年期NDF 6.2490/10 6.246 CNH即期 6.2255/66 6.2226 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然/李文科; 审校 曾祥进)