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市场报道 | 2014年 4月 15日 星期二 16:48 BJT

欧洲金融：西班牙央行否认计划先行对国内银行进行压力测试

路透马德里4月15日 - 西班牙央行周二否认了一则纸媒报导，该报导称，西班牙央行计划在欧洲银行业接受全面检查前，对16家国内银行进行压力测试。

“没有安排事先测试，”该央行发言人称。此前报纸Cinco Dias报导，西班牙央行将在今年底全欧银行业接受检查前，对国内银行事先进行调研。(完)

(编译 白云; 审校 田建华)
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