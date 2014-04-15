CNH动态：人民币即期续贬至十三个月来新低，近期将在偏弱区间运行

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港4月15日 - 离岸人民币现汇 周二早盘即延续昨日跌势，一度跌至6.2315，创自去年3月4日以来市场低位。交易人士认为，市场等待明日中国国内生产总值（GDP）等数据，但料近期人民币兑美元会在偏弱区间运行。
人民币中间价低开于七个月以来新低，加之中国三月货币供应增速为2001年以来最弱，加剧离岸人民币跌势。
“今天CNH还是跟着中间价往上走（人民币跌），而即期和远期市场上，还是有台资机构及客盘大举购汇。“一位外资行交易员称，”前段时间，市场均衡点在6.18-6.20，最近通过动能指标等来看，美元/人民币即期近日还是会继续涨，本月底，我看到6.24。”
“离岸有大的客盘购汇，预计短期内仍维持窄区间波动，再加上近期美股下调，不少投资者风险偏好都下降了，等风险偏好转暖，机构们会重新配置人民币的。”另一位外资行研究人士称。
本地时间下午4：31分时，离岸人民币现汇 报6.2257，较上日的6.2228下跌29点子或-0.05%。境内人民币 亦收贬于三周来新低，至6.2220。今日人民币兑美元中间价 为6.1571元，上日中间价为6.1531元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2460/2540，平于上日尾盘。
周二亚洲多数新兴市场货币下滑，因鼓舞士气的美国零售数据提振美元，而乌克兰的地缘政治紧张形势减少对风险较高资产的偏好。投资者保持审慎，全球汇市上，美元指数周二微涨，保持坚挺，美元兑欧元 走强，美元兑日圆 持平于101.82。
本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)总裁叶伦将发表讲话，周三中国将公布第一季国内生产总值(GDP)数据。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。