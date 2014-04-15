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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 16:56 BJT

CNH动态：人民币即期续贬至十三个月来新低，近期将在偏弱区间运行

路透香港4月15日 - 离岸人民币现汇 周二早盘即延续昨日跌势，一度跌至6.2315，创自去年3月4日以来市场低位。交易人士认为，市场等待明日中国国内生产总值（GDP）等数据，但料近期人民币兑美元会在偏弱区间运行。

人民币中间价低开于七个月以来新低，加之中国三月货币供应增速为2001年以来最弱，加剧离岸人民币跌势。

“今天CNH还是跟着中间价往上走（人民币跌），而即期和远期市场上，还是有台资机构及客盘大举购汇。“一位外资行交易员称，”前段时间，市场均衡点在6.18-6.20，最近通过动能指标等来看，美元/人民币即期近日还是会继续涨，本月底，我看到6.24。”

“离岸有大的客盘购汇，预计短期内仍维持窄区间波动，再加上近期美股下调，不少投资者风险偏好都下降了，等风险偏好转暖，机构们会重新配置人民币的。”另一位外资行研究人士称。

本地时间下午4：31分时，离岸人民币现汇 报6.2257，较上日的6.2228下跌29点子或-0.05%。境内人民币 亦收贬于三周来新低，至6.2220。今日人民币兑美元中间价 为6.1571元，上日中间价为6.1531元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2460/2540，平于上日尾盘。

周二亚洲多数新兴市场货币下滑，因鼓舞士气的美国零售数据提振美元，而乌克兰的地缘政治紧张形势减少对风险较高资产的偏好。投资者保持审慎，全球汇市上，美元指数周二微涨，保持坚挺，美元兑欧元 走强，美元兑日圆 持平于101.82。

本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)总裁叶伦将发表讲话，周三中国将公布第一季国内生产总值(GDP)数据。（完）

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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
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