《中国新债预测》10年续发国债收益率预测均值4.37%，经济疲弱支撑需求

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 招标品种：财政部10年续发固息国债
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间：周三(16日)9:30-10:30
* 受访人数：8位(银行和券商)
* 预测区间：4.34%-4.42%
* 预测均值：4.37%
路透上海4月15日 - 中国财政部周三将跨市场招标续发行10年固息国债。路透调查显示，10年为关键期限国债，目前资金维持宽松格局，各项数据显示经济增长乏力，料支撑现券中长端需求，明日续发国债收益率定位略低于二级，预测均值落在4.37%。
“(明日10年国债需求)应该也还行，关键期限，国债还有承销团考核，”上海一大型券商交易员称。
北京一大型国有商业银行交易员也表示，今日早间招标的国开行新债，中长端发行形势向好；目前资金宽裕，经济增长乏力，对明日国债形成支撑，料该债定位略低于二级水平。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为4.4248%。而二级市场上，此次增发的标的券--剩余期限约9.94年的固息国债140005最新成交收益率 为4.39%。
国家统计局周三将公布一季度国内生产总值(GDP)等关键经济数据。路透调查显示，一季度GDP同比增速可能仅有7.3%，低于年初政府设定的7.5%全年增长目标，并可能创下2009年一季度以来的最低水平。
货币市场上，央行公开市场今日虽然回笼加力，但难改银行间市场的宽松资金面，主要质押式回购加权利率 继续下行，其中14天期品种在开盘价偏低的带动下领跌，并与七天品种再现倒挂局面。
明日新债招标量为280亿元人民币，为今年第五期10年品种140005的首次续发，将采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。续发债4月16日招标，原发行部分当日停止交易一天；招标结束至4月21日进行分销；4月23日起与原发行部分合并上市交易。发行手续费承销面值的0.1%。
财政部于3月19日招标发行的第五期国债，期限10年，当期发行量280亿元，从2014年3月20日开始计息；票面利率4.42%。 (完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。