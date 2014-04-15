中国金融：央行官员称今年M2增速将前低后高，预计将达到13%左右--新华

路透北京4月15日 - 中国人民银行调查统计司司长盛松成周二称，今年Ｍ２增速将走出前低后高的曲线，预计全年将达到13%左右。

新华社报导援引盛松成表示，从统计的角度看，由于去年M2同期基数较高，两相比较后，显得今年的增速较低。此外，新型金融产品对货币的分流转化也是当前货币供应量增速较低的一个原因。

“与宏观经济指标相比，当前的Ｍ２增速处于正常水平，社会流动性整体仍较为充裕，可满足目前实体经济的发展需要。”他称。

盛松成解释称，当前包括表外理财、信托、投资基金、互联网金融、第三方支付等在内的新型金融产品越来越多，相当部分的资金运作游离于银行体系以外，金融业态的新变化在一定程度上分流了广义货币，同时也改变了货币构成。

他并表示，单就增量看，当前的货币供应量并不少。

中国央行周二公布数据显示，3月新增人民币贷款1.05万亿元，稍高于路透调查中值的1万亿元；3月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.1%，低于路透调查中值13.0%，并创出有可比数据以来的增速新低。