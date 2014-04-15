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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 16:58 BJT

金属期市：期镍自14个月高位下滑，期铜连续第二日下滑

LME期镍今年以来上涨25%，去年下跌将近19%。 “期镍的走势相当不错，预计能达到每吨19,000美元，”瑞银财富管理公司的分析师Dominic Schnider说。

印尼政府1月中旬禁止出口镍矿石，迫使在国内设立有附加值的矿产品加工产业。

此外，俄罗斯的供应也可能吃紧。

欧盟周一威胁俄罗斯，将扩大对乌克兰东部的制裁。而俄罗斯的Norilsk Nickel< GMKN.MM>是全球最大的镍和钯金生产商，去年精炼镍产量超过23万吨，在市场中的影响举足轻重。

LME三个月期铜 下滑0.6%至每吨6,629.75美元。上海期交所主力7月期铜 跌0.3%至每吨46,560元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/李婷仪 审校 王洋/于春红)
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