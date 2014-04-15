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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 17:06 BJT

路透基点：联合环境技术(香港)寻求6,000万美元新贷款--TRLPC

路透香港4月15日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士指出，远东国际商业银行已为联合环境技术(香港)有限公司(United Envirotech (Hong Kong) Co Ltd)发起一笔6,000万美元三年期定期贷款。

这笔贷款由新加坡上市母公司联合环境技术有限公司提供保证，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码325个基点。

银行受邀以三个档次参加。承贷1,500万美元或以上的银行获得牵头行头衔，前端费135个基点；承贷1,000-1,400万美元的银行获得主办行头衔，前端费105个基点；承贷500-900万美元的银行担任安排行，前端费60个基点。

承诺截止日为5月16日，在5月9日前承贷的银行可以取得提前加入费15个基点。

这笔贷款有一年宽限期，之后每半年偿还一次，分五次等额偿还。

预定将在4月28-29日在广州举行实地查访。

关联企业联合环境水务(昌邑)于2013年10月与渣打银行签署4,500万坡元(3,600万美元)三年期贷款合约，用途为资本支出。

根据公司网站，联合环境技术提供膜法水处理及回收服务，服务对象包括中国的化学、石化、工业园区等等。(完) (编译 张明钧; 审校 白云)
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