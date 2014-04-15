路透基点：联合环境技术(香港)寻求6,000万美元新贷款--TRLPC

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港4月15日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士指出，远东国际商业银行已为联合环境技术(香港)有限公司(United Envirotech (Hong Kong) Co Ltd)发起一笔6,000万美元三年期定期贷款。
这笔贷款由新加坡上市母公司联合环境技术有限公司提供保证，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码325个基点。
银行受邀以三个档次参加。承贷1,500万美元或以上的银行获得牵头行头衔，前端费135个基点；承贷1,000-1,400万美元的银行获得主办行头衔，前端费105个基点；承贷500-900万美元的银行担任安排行，前端费60个基点。
承诺截止日为5月16日，在5月9日前承贷的银行可以取得提前加入费15个基点。
这笔贷款有一年宽限期，之后每半年偿还一次，分五次等额偿还。
预定将在4月28-29日在广州举行实地查访。
关联企业联合环境水务(昌邑)于2013年10月与渣打银行签署4,500万坡元(3,600万美元)三年期贷款合约，用途为资本支出。
根据公司网站，联合环境技术提供膜法水处理及回收服务，服务对象包括中国的化学、石化、工业园区等等。(完) (编译 张明钧; 审校 白云)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。