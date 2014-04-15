台湾央行：共发行962.0亿台币存单，存单发行余额减0.5亿

路透台北4月15日 - 台湾央行周二公布，共发行962.0亿台币存单，与今日存单到期金额962.5亿相较，存单发行余额减0.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 914

91天期 0.93 37

182天期 1.05 11

央行上日共发行2,241.7亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,181.45亿台币。