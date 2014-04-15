版本:
中国
市场报道 | 2014年 4月 15日 星期二 17:00 BJT

《汇市简讯》英镑/美元：英国公布CPI后，逢低买家浮现

0841 GMT

* 1.6657为英镑/美元的自动反弹低点，此前英国3月消费者物价指数(CPI)同比升1.6%

* 1.6%的CPI升幅符合预期，英国央行目标为2.0%

* 英国薪资增幅数据周三出炉，预估为1.8%，前值1.4%

* 交叉盘应对英镑有利；英国就业数据也在周三发布

* 亚盘高点1.6730挂有英镑/美元卖单，上方阻力位1.6745。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐