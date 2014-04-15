《汇市简讯》英镑/美元：英国公布CPI后，逢低买家浮现

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
0841 GMT
* 1.6657为英镑/美元的自动反弹低点，此前英国3月消费者物价指数(CPI)同比升1.6%
* 1.6%的CPI升幅符合预期，英国央行目标为2.0%
* 英国薪资增幅数据周三出炉，预估为1.8%，前值1.4%
* 交叉盘应对英镑有利；英国就业数据也在周三发布
* 亚盘高点1.6730挂有英镑/美元卖单，上方阻力位1.6745。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 高琦)
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路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。