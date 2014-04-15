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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》10年续发国债收益率预测均值4.37%，经济疲弱支撑需求

* 招标品种：财政部10年续发固息国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(16日)9:30-10:30

* 受访人数：8位(银行和券商)

* 预测区间：4.34%-4.42%

* 预测均值：4.37%

路透上海4月15日 - 中国财政部周三将跨市场招标续发行10年固息国债。路透调查显示，10年为关键期限国债，目前资金维持宽松格局，各项数据显示经济增长乏力，料支撑现券中长端需求，明日续发国债收益率定位略低于二级，预测均值落在4.37%。

“(明日10年国债需求)应该也还行，关键期限，国债还有承销团考核，”上海一大型券商交易员称。

北京一大型国有商业银行交易员也表示，今日早间招标的国开行新债，中长端发行形势向好；目前资金宽裕，经济增长乏力，对明日国债形成支撑，料该债定位略低于二级水平。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为4.4248%。而二级市场上，此次增发的标的券--剩余期限约9.94年的固息国债140005最新成交收益率 为4.39%。

国家统计局周三将公布一季度国内生产总值(GDP)等关键经济数据。路透调查显示，一季度GDP同比增速可能仅有7.3%，低于年初政府设定的7.5%全年增长目标，并可能创下2009年一季度以来的最低水平。

货币市场上，央行公开市场今日虽然回笼加力，但难改银行间市场的宽松资金面，主要质押式回购加权利率 继续下行，其中14天期品种在开盘价偏低的带动下领跌，并与七天品种再现倒挂局面。

明日新债招标量为280亿元人民币，为今年第五期10年品种140005的首次续发，将采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。续发债4月16日招标，原发行部分当日停止交易一天；招标结束至4月21日进行分销；4月23日起与原发行部分合并上市交易。发行手续费承销面值的0.1%。

财政部于3月19日招标发行的第五期国债，期限10年，当期发行量280亿元，从2014年3月20日开始计息；票面利率4.42%。 (完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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