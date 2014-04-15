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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 17:20 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月15日

路透香港4月15日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间17:11时,1港
元=0.80227人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为-3.57%,高于
上交易日收盘的-3.82%.
   公司名         A股代码          H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)   A/H股比价
 工商银行                                              3.46           4.79        0.90
 建设银行                                              4.00           5.41        0.92
 中国银行                                              2.62           3.46        0.94
 农业银行                                              2.43           3.30        0.92
 招商银行                                             10.06          13.88        0.90
 中信银行                                              4.85           4.63        1.31
 交通银行                                              3.79           5.00        0.94
 民生银行                                              7.83           7.98        1.22
 中国人寿                                             14.24          21.25        0.84
 中国平安                                             40.07          60.90        0.82
 中国太保                                             16.58          25.50        0.81
 中信证券                                             11.71          17.24        0.85
 新华人寿                                             20.63          23.35        1.10
 海通证券                                              9.80          11.46        1.07
 华能国际                                              5.35           7.86        0.85
 大唐发电                                              3.75           3.11        1.50
 华电国际                                              3.22           4.00        1.00
 中煤能源                                              4.23           4.50        1.17
 中国神华                                             14.51          21.95        0.82
 中国石油                                              7.63           8.68        1.10
 兖州煤业                                              6.50           6.28        1.29
 中国石化                                              5.29           6.89        0.96
 上海石化                                              3.31           1.98        2.08
 中海油服                                             18.27          19.38        1.18
 仪征化纤                                              2.67           1.67        1.99
 中国铝业                                              3.35           2.99        1.40
 江西铜业                                             12.91          13.52        1.19
 洛阳钼业                                              5.70           3.64        1.95
 紫金矿业                                              2.27           1.87        1.51
 马钢股份                                              1.66           1.77        1.17
 鞍钢股份                                              3.16           4.96        0.79
 重庆钢铁                                              2.32           1.22        2.37
 海螺水泥                                             17.84          30.35        0.73
 洛阳玻璃                                              5.12           1.90        3.36
 北人股份                                              5.34           2.68        2.48
 中联重科                                              4.93           5.80        1.06
 金隅股份                                              6.46           6.35        1.27
 中国国航                                              3.52           4.58        0.96
 东方航空                                              2.49           2.53        1.23
 南方航空                                              2.55           2.47        1.29
 中国远洋                                              3.36           3.40        1.23
 中海集运                                              2.19           1.90        1.44
 中集集团                                             14.38          16.96        1.06
 中海发展                                              4.19           4.54        1.15
 宁沪高速                                              6.08           8.79        0.86
 深高速                                                3.64           3.65        1.24
 成渝高速                                              2.90           2.34        1.54
 皖通高速                                              4.16           4.23        1.23
 广深铁路                                              2.74           3.36        1.02
 中国南车                                              4.53           6.17        0.92
 中国交建                                              3.88           5.35        0.90
 中国铁建                                              4.58           6.93        0.82
 中国中铁                                              2.63           3.72        0.88
 长城汽车                                             36.38          39.40        1.15
 比亚迪                                               48.57          46.85        1.29
 广汽集团                                              7.65           8.44        1.13
 青岛啤酒                                             40.51          57.80        0.87
 广州药业                                             24.89          23.60        1.31
 新华制药                                              5.77           3.09        2.33
 海信科龙                                              9.50           9.90        1.20
 南京熊猫                                              9.38           4.60        2.54
 晨鸣纸业                                              4.47           3.72        1.50
 上海医药                                             13.26          15.84        1.04
 中兴通讯                                             13.68          16.22        1.05
 东方电气                                             12.89          12.58        1.28
 潍柴动力                                             18.15          28.25        0.80
 东北电气                                              2.39           0.91        3.27
 广船国际                                             17.14          13.74        1.55
 经纬纺机                                              9.57           6.90        1.73
 昆明机床                                              4.51           2.26        2.49
 一拖股份                                              8.05           4.78        2.10
 北辰实业                                              2.71           1.91        1.77
 创业环保                                              8.19           4.42        2.31
 中国中冶                                              1.71           1.52        1.40
 金风科技                                              9.04           8.08        1.39
 丽珠                                                 46.04          46.70        1.23
 
               
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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