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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 17:18 BJT

企业并购：台湾金管会同意中信银并购日本东京之星银行100%股权

路透台北4月15日 - 台湾金管会周二表示，同意中国信托金控 旗下中国信托商业银行以530亿日圆收购日本东京之星银行(Tokyo Star Bank)100%股权。

金管会新闻稿并指出，本案为第一家本国银行申请于日本设立子行案。本案进行投资后，将成为日本当地外资银行并购日本当地银行并以一子行一分行型态经营的首案。

金管会也提及，中信银评估投资东京之星银行后可更深入东北亚市场，完整亚洲布局，且整合后具备强化财富管理业务及发展跨境业务等综效。

金管会亦称，与日本金融厅业于去年签署“台日金融监理合作备忘录”，建立监理合作机制，后续双方将可依据备忘录内容交换相关监理资讯。

金管会坦指，中国信托商业银行前因与上海沪邑科技信息谘询公司业务往来案，经金管会3月间祭出行政处分，并限制该行海外分支机构设立及转投资的申请至该行缺失改善后。今日金管会即予以通过对外日本东京之星银行并购案。

中信金控今日股价收跌0.26%，报19.3台币；台湾加权股价指数 则收跌0.67%。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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