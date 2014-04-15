企业并购：台湾金管会同意中信银并购日本东京之星银行100%股权

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北4月15日 - 台湾金管会周二表示，同意中国信托金控 旗下中国信托商业银行以530亿日圆收购日本东京之星银行(Tokyo Star Bank)100%股权。
金管会新闻稿并指出，本案为第一家本国银行申请于日本设立子行案。本案进行投资后，将成为日本当地外资银行并购日本当地银行并以一子行一分行型态经营的首案。
金管会也提及，中信银评估投资东京之星银行后可更深入东北亚市场，完整亚洲布局，且整合后具备强化财富管理业务及发展跨境业务等综效。
金管会亦称，与日本金融厅业于去年签署“台日金融监理合作备忘录”，建立监理合作机制，后续双方将可依据备忘录内容交换相关监理资讯。
金管会坦指，中国信托商业银行前因与上海沪邑科技信息谘询公司业务往来案，经金管会3月间祭出行政处分，并限制该行海外分支机构设立及转投资的申请至该行缺失改善后。今日金管会即予以通过对外日本东京之星银行并购案。
中信金控今日股价收跌0.26%，报19.3台币；台湾加权股价指数 则收跌0.67%。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。