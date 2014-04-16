中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求

路透上海4月16日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

因资金宽松及国库现金存款招标，周二公开市场正回购操作量较上周同期放大近两倍，而资金市场未受扰动。

上周公开市场净投放550亿元人民币，为自春节后首现单周净投放；本周公开市场到期资金规模与上周接近，全部为正回购，在2,260亿元总量中，周二到期1,500亿元，周四到期760亿元。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。

另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。常备借贷便利(SLF)则未有新的操作。(完)

**央行公开市场相关报导