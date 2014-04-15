《焦点》中国可能有1,000吨黄金锁定在融资交易--WGC

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
去年，中国从主要的渠道香港进口了1,160吨黄金，创下纪录，当年内地黄金产量约为428吨。WGC曾表示，2013年中国黄金需求约为1,066吨，这使得业界对522吨左右的“过剩”黄金浮想联翩。
WGC报告称，市场上的过剩黄金可能要么来自诸如央行等官方机构的购买，要么是大量用于融资操作。
“尽管官方是否在本土市场购买，还存在不确定性，但中国存在纯粹用于融资操作的大规模黄金用量，是毫无疑问的，”报告称。
“除非中国央行更严厉、更有效地打击商品融资行为，或是中国的信贷分配和定价体系有所改进，否则可能仍会大量黄金被进口用于融资操作。”(完) (编译 张涛/朱晓军/张明钧/王洋; 审校 蔡美珍)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。