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货币新闻 | 2014年 4月 15日 星期二 18:04 BJT

《焦点》中国可能有1,000吨黄金锁定在融资交易--WGC

去年，中国从主要的渠道香港进口了1,160吨黄金，创下纪录，当年内地黄金产量约为428吨。WGC曾表示，2013年中国黄金需求约为1,066吨，这使得业界对522吨左右的“过剩”黄金浮想联翩。

WGC报告称，市场上的过剩黄金可能要么来自诸如央行等官方机构的购买，要么是大量用于融资操作。

“尽管官方是否在本土市场购买，还存在不确定性，但中国存在纯粹用于融资操作的大规模黄金用量，是毫无疑问的，”报告称。

“除非中国央行更严厉、更有效地打击商品融资行为，或是中国的信贷分配和定价体系有所改进，否则可能仍会大量黄金被进口用于融资操作。”(完) (编译 张涛/朱晓军/张明钧/王洋; 审校 蔡美珍)
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