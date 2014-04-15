《焦点》中国可能有1,000吨黄金锁定在融资交易--WGC

去年，中国从主要的渠道香港进口了1,160吨黄金，创下纪录，当年内地黄金产量约为428吨。WGC曾表示，2013年中国黄金需求约为1,066吨，这使得业界对522吨左右的“过剩”黄金浮想联翩。

WGC报告称，市场上的过剩黄金可能要么来自诸如央行等官方机构的购买，要么是大量用于融资操作。

“尽管官方是否在本土市场购买，还存在不确定性，但中国存在纯粹用于融资操作的大规模黄金用量，是毫无疑问的，”报告称。