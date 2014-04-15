欧洲新股：Euronext上市获八大基石投资者支持，估值10-15亿欧元-消息

路透伦敦4月15日 - 三名熟知内情消息人士周二表示，Euronext在公开上市之前已经获得八大基石投资者所组成的团队支持，该团队承诺将买进25-30%的股权，对公司的估值为10-15亿欧元(35亿美元)。

这些基石投资者分别为法国巴黎银行、法国兴业银行、法国Caisse des Depots 、荷兰国际集团(ING) 、荷兰银行(ABN Amro) 、必利胜银行(Banco Espirito Santo/BES) 、以及比利时的SFPI和Belfius。Euronext料将于6月在巴黎上市。