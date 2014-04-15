欧洲新股：Euronext上市获八大基石投资者支持，估值10-15亿欧元-消息

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透伦敦4月15日 - 三名熟知内情消息人士周二表示，Euronext在公开上市之前已经获得八大基石投资者所组成的团队支持，该团队承诺将买进25-30%的股权，对公司的估值为10-15亿欧元(35亿美元)。
这些基石投资者分别为法国巴黎银行、法国兴业银行、法国Caisse des Depots 、荷兰国际集团(ING) 、荷兰银行(ABN Amro) 、必利胜银行(Banco Espirito Santo/BES) 、以及比利时的SFPI和Belfius。Euronext料将于6月在巴黎上市。
SFPI拒绝置评，而目前尚未能立即取得其他基石投资者的评论。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。