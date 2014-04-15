中国房地产：中小开发商受非标融资收紧影响最大，地产债违约概率低--惠誉

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月15日 - 评级机构惠誉企业评级董事王颖认为，中国房地产行业在金融机构非标业务整体收紧的状态，影响最大的将是中小型地产商，因大型地产商的融资渠道较多，非标渠道融资占比不会超过三分之一，影响相对较小，而地产类债券的发行人一般资质较好，债券违约的概率也会较低。
她在今日上海举行的一个关于中国房地产的媒体会上认为，2014年金融机构风险偏好下降及非标融资收紧，可以看到传统债务类非标融资如信托的发行量在下降，这将导致部分中小房企更加依赖银行理财，有限合伙或者股权类融资等非标渠道，这些融资形式成本更高，因此开发商的融资压力也将更大。
地产企业债券类融资方面，因国内房地产企业发债融资仍有相对限制，而在海外的融资，由于融资成本的比较优势，房地产企业一般比较重视维护这类融资渠道，可以通过新发债券等方式展期，债务偿付的压力不大，至今未有违约概率，今年预期发生债券公开违约的概率也较低。
至于城市信用风险的差别，王颖认为三四线城市的压力将最大，因一二线城市有刚需和城镇化等需求方面的支撑，三四线城市则同时面临供给过剩和需求放缓，因而风险也最大。（完) (发稿 徐永；审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。