中国房地产：中小开发商受非标融资收紧影响最大，地产债违约概率低--惠誉

路透上海4月15日 - 评级机构惠誉企业评级董事王颖认为，中国房地产行业在金融机构非标业务整体收紧的状态，影响最大的将是中小型地产商，因大型地产商的融资渠道较多，非标渠道融资占比不会超过三分之一，影响相对较小，而地产类债券的发行人一般资质较好，债券违约的概率也会较低。

她在今日上海举行的一个关于中国房地产的媒体会上认为，2014年金融机构风险偏好下降及非标融资收紧，可以看到传统债务类非标融资如信托的发行量在下降，这将导致部分中小房企更加依赖银行理财，有限合伙或者股权类融资等非标渠道，这些融资形式成本更高，因此开发商的融资压力也将更大。

地产企业债券类融资方面，因国内房地产企业发债融资仍有相对限制，而在海外的融资，由于融资成本的比较优势，房地产企业一般比较重视维护这类融资渠道，可以通过新发债券等方式展期，债务偿付的压力不大，至今未有违约概率，今年预期发生债券公开违约的概率也较低。