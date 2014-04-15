欧洲汇市：英镑小升，稍早的英国通胀数据符合预期

这凸显英国零售业竞争激烈，帮助拉低了通胀率，使其低于英国央行2%的目标。部分投资者先前就预期通胀数据会较低。

“数据公布前有人预测可能会较低，因此当数据符合预估时，我们有点儿吃惊，”汇丰控股(HSBC)的外汇策略师Daragh Maher表示。

英镑兑美元收复稍早的多数失地，盘中大致持平于1.6722.

英国公债的反应差不多，6月公债期货 盘中跌11个跳动点至110.43，数据公布前在110.57.

Maher表示，英镑本周可能遭到英国及美国经济数据打击，但兑美元不太可能被推离最近的波动区间。

英镑/欧元 涨0.1%报0.8251英镑。(完)

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