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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 17:48 BJT

离岸人民币：台湾2月底人民币占外币存款比重微升至约24%--央行

路透台北4月15日 - 台湾央行周二指出，至2月底为止，台湾人民币占外币总存款的比重为24%，自1月底的21%微升。

台湾央行官员在一记者会指出，由于本地市场资金池的同步成长，以本地外汇指定银行(DBU)来看，至2月底止，人民币存款占总存款(台币及其他外币)的比重维持在约3%，没有变动。

在DBU中，所有外币(人民币及其他外币)占总存款比重则从1月底的12.74%微升至2月底的12.96%。

台湾央行稍早公布，至今年3月底止，台湾银行业累计人民币存款 达2,683.92亿元，较前月成长约8.64%，增速有所放缓。 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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