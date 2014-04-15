《中国新债预测》进出口行两期增发债定位料略低于二级，五年需求应略优

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 招标品种：进出口行一年和五年增发固息债
* 招标时间：周三(16日)14:00-15:00
* 招标金额：一年至多60亿元
* 五年至多50亿元
* 预测区间：4.5%-4.65%；5.3%-5.45%
* 预测均值： 4.59%；5.35%
* 受访人数: 7位(银行、券商）
路透上海4月15日 - 中国进出口银行周三将招标增发一年和五年期固息债。路透调查显示，资金面不改宽松，一级新债发行形势向好，明日两期债收益率定位料接近或略低于二级，考虑五年和一年期收益率利差较大，预计其需求会优于一年。
“发行量都不大，需求应该还可以，五年会更好一点，五年和一年利差不小。”华南一券商交易员称。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年和五年品种最新收益率分别报在4.6190%和5.3842%。
明日增发标的券--剩余期限约0.94年的进出口行今年第20期金融债 估值为4.5916%，剩余期限约4.45年的2013年第二十五期金融债 估值为5.3899%。
明日招标新债为进出口行今年第25期和26期债，均为增发债券，一年期品种为2014年第二十期金融债的增发债券，票面利率4.83%；五年期品种为2013年第二十五期金融债的增发债券，票面利率4.85%。
以下为具体发行条款：
第25期 第26期
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发行上限： 60亿元 50亿元
招标时间： 4月16日14:00-15:00
期限/计息方式： 一年固息 五年固息
中标方式： 多重价格中标 单一价格中标
（美国式） (荷兰式)
起息日: 3月24日 2013年9月25日
缴款日： 4月18日 4月21日
分销期： 4月16日-4月18日 4月16日-4月21日
上市日： 4月22日 4月25日
基本承销额： 无 无
发行手续费： 0.05% 0.10%
---------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。