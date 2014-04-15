更新版 1-台湾货币市场：外资没转向资金浮滥未变，短率持稳于低位

* 台币走贬但外资未转向，市场资金浮滥

* 本地银行倾向负数操作，资金多缺不一

* 台电扩大短票发行量，得标利率未因而走升 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 董永年

路透台北4月15日 - 台湾银行间短率周二持稳于低位。市场人士表示，资金充裕状况不变，仍在观察外资汇入的趋势何时转变，此前利率料仍无调整的机会。

资金调度人士指出，近两日国际美元稍有转强，韩元与人民币走贬，台币也偏弱。不过截至昨日为止，外资仍持续小幅汇入，令保管行资金相当充裕。不过今日有拆入需求的金融机构似乎比昨日多，显示市场资金分配略有不均。

〞积数看起来还行，大家希望多做负数，所以有人多有人缺。〞一位银行资金调度交易员说。

由于资金多且发票量不足，今日台电标售的160天期短票，金额罕见地拉高至80亿台币，较先前的20-30亿增量许多。但标售结果的区间并未因此走高，仍维持在0.728-0.735%的先前水准，符合业者的预期，且台电也增额发行至93.5亿台币，显示市场对短票需求仍高。

台币兑美元 周二收低0.2分。台币今日午前随主要亚币趋弱，不过午后外资汇入重现力道，缩减了台币贬幅。交易员认为股市走势存在变数，外资对盘势的影响力仍在，预料后市走法尚不明朗，明日台币估在30.100-30.250间。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.400%，亦与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.420%，也与上日收盘价相同。

**银行端利率下调不易**

短票市场方面，票券交易人士指出，今日票量仍少，多以到期续做为主。惟银行、投信与法人的资金状况仍相当宽裕，令短票利率维持在低档。

一大型票券商交易主管表示，虽然投信因有代操劳退资金去化的需求，令一个月短票利率多以0.57%成交，但银行端对利率下调的抗性颇高，到了0.58-0.59%就已是可忍受的上限。在此情形下，预料本周短票利率应该就是持稳在此一水准。

该交易员主管指出，票券公司毕竟是缺钱的一方，希望获得平稳的资金，至于收益考量则是其次。只是近期可供交易的短票与债券偏少，在僧多粥少的状况下，还是要适当反映市场的状况。

另一大型票券公司交易员则称，目前还在增加投信资金部位的比重，希望由现行的一成提高到15%，恢复到2011-2012年投信代操设定短票投资利率下限前的正常水位。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.59-0.60%，0.59%比重较高。短天期短票则成交在0.58%；部分投信的一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，持续向区间低位靠拢。

台湾央行周二共发行962.0亿台币存单，与今日存单到期金额962.5亿相较，存单发行余额减0.5亿。

本周央行存单到期金额为1兆(万亿)928亿台币，落点分别为周三834亿、周四3,360亿及周五3,629.5亿。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为20亿台币，累计超额准备为778亿，加计前期1%的超额准备为1,836亿台币。

**RP利率靠向低位**

台湾债券市场附买回(RP)利率周二依旧盘旋低位。交易员认为，目前整体资金情势偏多，找券需求热络，不过券源缺乏，成交以到期续作为主，RP交投利率持续靠向区间低位。

交易员并表示，由于近期外资汇入，略有垫高银行体系资金水位，近期部分银行及寿险端资金皆转进货币型基金，带动投信端买券需求踊跃，短线公债及公司债RP成交利率可望续处既有区间低位。

“投信、寿险端资金去化需求大，将陆续引导RP利率往下。〞一大型证券商交易员说。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，此皆大致同于上日。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%；极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，均同上日。