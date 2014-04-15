德国经济：ZEW现况指数升至逾两年半高位是受强劲数据带动--经济学家

路透曼海姆4月15日 - 德国智库ZEW的经济学家Frieder Mokinski周二表示，ZEW-4月现况指数升至逾两年半高位，这源于经济数据强劲以及人们普遍认为德国第一季经济表现将显示为坚挺，这促使投资者给出了乐观看法。

“我们认为，促使投资者给予经济高评估的主要因素是近期出炉的数据良好，比如工业生产和工业订单。”Mokinski说道，“并且市场普遍预期德国第一季经济表现将非常强劲。”

4月ZEW景气判断指数连续第四个月下滑，因乌克兰危机持续打压欧洲最大经济体的前景。

Mokinski表示，受访者并不特别担心欧元进一步走强。“如果审视汇率预期，你会看到大多数受访者都认为美元兑欧元将走坚。”（完）