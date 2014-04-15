德国经济：ZEW现况指数升至逾两年半高位是受强劲数据带动--经济学家

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透曼海姆4月15日 - 德国智库ZEW的经济学家Frieder Mokinski周二表示，ZEW-4月现况指数升至逾两年半高位，这源于经济数据强劲以及人们普遍认为德国第一季经济表现将显示为坚挺，这促使投资者给出了乐观看法。
“我们认为，促使投资者给予经济高评估的主要因素是近期出炉的数据良好，比如工业生产和工业订单。”Mokinski说道，“并且市场普遍预期德国第一季经济表现将非常强劲。”
4月ZEW景气判断指数连续第四个月下滑，因乌克兰危机持续打压欧洲最大经济体的前景。
Mokinski表示，受访者并不特别担心欧元进一步走强。“如果审视汇率预期，你会看到大多数受访者都认为美元兑欧元将走坚。”（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。