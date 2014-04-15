中国证券：新三板交易平台一期5月上线,支持协议转让和股票集合竞价功能

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京4月15日 - 中国全国中小企业股份转让系统公司(“新三板”)总经理助理隋强周二表示，新三板交易支持平台将分两期上线，5月份上线的一期将支持协议转让、两网及退市公司股票的集合竞价转让等功能；做市转让功能预计将于8月份上线。
他透露，一期交易支持平台上线后，单笔报价委托股数最低数量从30,000股调整为1,000股；并增加自动匹配成交功能，对于价格相同、方向相反的投资者定价委托，如果投资者未在规定时间内完成人工点击成交确认，系统将在收盘时进行自动匹配成交。
他并表示，结算模式将调整为多边净额担保交收，即由中国结算为挂牌公司股票转让提供净额担保交收服务，当日收盘后进行清算并办理股票过户和资金簿记处理，次日完成资金交收。
“这是两个比较重要的时点。”他表示。
他指出，交易系统成功上线后，新三板的交易平台将从深交所的交易系统正式切换到新三板交易支持平台。
针对市场关心的做市商T+0交易制度问题，他解释称，新三板采用的是传统竞争性做市商制度，做市转让时间内，投资者之间不能成交。做市商当日买入的做市股票，买入当日可以卖出。
此外，每个转让日15:00做市转让时间结束后，还有30分钟的做市商间转让时间。该段时间主要目的是供做市商调剂库存，因此，该时间段内做市商买入的股票，买入当日不得卖出。（完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。