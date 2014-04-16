重温稿-《中国新债预测》进出口行两期增发债定位料略低于二级，五年需求应略优

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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* 招标品种：进出口行一年和五年增发固息债
* 招标时间：周三(16日)14:00-15:00
* 招标金额：一年至多60亿元
* 五年至多50亿元
* 预测区间：4.5%-4.65%；5.3%-5.45%
* 预测均值： 4.59%；5.35%
* 受访人数: 7位(银行、券商）
路透上海4月15日 - 中国进出口银行周三将招标增发一年和五年期固息债。路透调查显示，资金面不改宽松，一级新债发行形势向好，明日两期债收益率定位料接近或略低于二级，考虑五年和一年期收益率利差较大，预计其需求会优于一年。
“发行量都不大，需求应该还可以，五年会更好一点，五年和一年利差不小。”华南一券商交易员称。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年和五年品种最新收益率分别报在4.6190%和5.3842%。
明日增发标的券--剩余期限约0.94年的进出口行今年第20期金融债 估值为4.5916%，剩余期限约4.45年的2013年第二十五期金融债 估值为5.3899%。
明日招标新债为进出口行今年第25期和26期债，均为增发债券，一年期品种为2014年第二十期金融债的增发债券，票面利率4.83%；五年期品种为2013年第二十五期金融债的增发债券，票面利率4.85%。
以下为具体发行条款：
第25期 第26期
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发行上限： 60亿元 50亿元
招标时间： 4月16日14:00-15:00
期限/计息方式： 一年固息 五年固息
中标方式： 多重价格中标 单一价格中标
（美国式） (荷兰式)
起息日: 3月24日 2013年9月25日
缴款日： 4月18日 4月21日
分销期： 4月16日-4月18日 4月16日-4月21日
上市日： 4月22日 4月25日
基本承销额： 无 无
发行手续费： 0.05% 0.10%
---------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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