重温稿-《中国新债预测》进出口行两期增发债定位料略低于二级，五年需求应略优

* 招标品种：进出口行一年和五年增发固息债

* 招标时间：周三(16日)14:00-15:00

* 招标金额：一年至多60亿元

* 五年至多50亿元

* 预测区间：4.5%-4.65%；5.3%-5.45%

* 预测均值： 4.59%；5.35%

* 受访人数: 7位(银行、券商）

路透上海4月15日 - 中国进出口银行周三将招标增发一年和五年期固息债。路透调查显示，资金面不改宽松，一级新债发行形势向好，明日两期债收益率定位料接近或略低于二级，考虑五年和一年期收益率利差较大，预计其需求会优于一年。

“发行量都不大，需求应该还可以，五年会更好一点，五年和一年利差不小。”华南一券商交易员称。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年和五年品种最新收益率分别报在4.6190%和5.3842%。

明日增发标的券--剩余期限约0.94年的进出口行今年第20期金融债 估值为4.5916%，剩余期限约4.45年的2013年第二十五期金融债 估值为5.3899%。

明日招标新债为进出口行今年第25期和26期债，均为增发债券，一年期品种为2014年第二十期金融债的增发债券，票面利率4.83%；五年期品种为2013年第二十五期金融债的增发债券，票面利率4.85%。

以下为具体发行条款：

第25期 第26期

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发行上限： 60亿元 50亿元

招标时间： 4月16日14:00-15:00

期限/计息方式： 一年固息 五年固息

中标方式： 多重价格中标 单一价格中标

（美国式） (荷兰式)

起息日: 3月24日 2013年9月25日

缴款日： 4月18日 4月21日

分销期： 4月16日-4月18日 4月16日-4月21日

上市日： 4月22日 4月25日

基本承销额： 无 无

发行手续费： 0.05% 0.10%