离岸人民币：贝莱德北亚分支获中国证监会授予RQFII牌照

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港4月15日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德（Blackrock） 周二称，旗下北亚分支已经获得中国证监会授予人民币合格境外机构投资者（RQFII）牌照，这是集团首个RQFII资格。
贝莱德在一份声明中称，旗下贝莱德资产管理北亚有限公司获授予RQFII牌照，可以投资于中国内地资本市场，包括A股市场及在岸债券市场。公司将向中国国家外汇管理局申请相关投资额度。
贝莱德亚太区策略产品管理主管盛飞龙（Marc Desmidt）表示，“随着中国开展关键性的经济改革，以及内地资本市场逐渐迈向国际化，中国市场已成为我们全球客户的一个重要投资目的地。”
贝莱德此前已取得两个合格境外机构投资者（QFII）资格，并获批出合共2亿美元投资额度。
贝莱德主要提供投资管理、风险管理及顾问服务，总部位于纽约，业务遍布全球30个国家，于2013年末其管理的资产总值约为4.324万亿美元。
据外管局的数据，截至3月28日合共62家RQFII机构的总额度为2,005亿元人民币，3月净增201亿元。 （完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。