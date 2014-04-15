路透基点：冠君产业信托筹措75亿港元以进行再融资--TRLPC

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透香港4月15日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士指出，冠军产业信托 正筹措75亿港元(9.67亿美元)的贷款，以为今年5月到期的70亿港元贷款进行再融资。
消息人士表示，约有七家银行加入这笔新的俱乐部贷款，包括中银香港、花旗集团、恒生银行、汇丰、华侨银行、三井住友银行及大华银行。
这笔子弹式贷款包含37亿港元三年期贷款，以及38亿港元五年期贷款。消息人士称这两部分贷款分别所占的数额可能会有所更动。
三年期贷款部分利率约为香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码140个基点，五年期部分则为加码约160个基点。
这笔贷款将由两家特殊目的公司借入，并由冠君产业信托提供保证。
所得资金将用于2011年5月借入的70亿港元三年期贷款再融资，该笔贷款的综合收益约为120个基点，参与该笔俱乐部贷款的银行包括中银香港、花旗、汇丰、华侨银行以及三井住友银行。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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