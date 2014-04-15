路透基点：冠君产业信托筹措75亿港元以进行再融资--TRLPC

路透香港4月15日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士指出，冠军产业信托 正筹措75亿港元(9.67亿美元)的贷款，以为今年5月到期的70亿港元贷款进行再融资。

消息人士表示，约有七家银行加入这笔新的俱乐部贷款，包括中银香港、花旗集团、恒生银行、汇丰、华侨银行、三井住友银行及大华银行。

这笔子弹式贷款包含37亿港元三年期贷款，以及38亿港元五年期贷款。消息人士称这两部分贷款分别所占的数额可能会有所更动。

三年期贷款部分利率约为香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码140个基点，五年期部分则为加码约160个基点。

这笔贷款将由两家特殊目的公司借入，并由冠君产业信托提供保证。