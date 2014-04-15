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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 18:31 BJT

东南亚股市：多数上涨，新加坡股市触及七个月高位

新加坡股市 攀升0.98%，收于3,246.32点，创去年9月以来高点。

其他股市同样上扬，印尼股市 涨0.11%，马来西亚 和菲律宾股市 分别上涨0.13%和0.49%。

不过越南股市下挫，因预期会进一步下跌的投资者全面抛售止损。越南股市 收低1.68%，接近两周低点，连续第四日下跌。

泰国股市因公共节假日休市，将于周三重开。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 418.06 415.91 +0.52 +7.64 388.37

新加坡 3246.32 3214.83 +0.98 +2.49 3167.43

马来西亚 1853.88 1851.53 +0.13 -0.70 1866.96

印尼 4870.22 4864.88 +0.11 +13.95 4274.18

菲律宾 6621.66 6589.55 +0.49 +12.43 5889.83

越南 586.09 596.11 -1.68 +16.14 504.63

(完)

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(编译 王洋/朱晓军；审校 蔡美珍/张涛)
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