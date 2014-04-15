中国证券：中证指数与法国Ossiam合作开发沪深300最小方差策略指数

路透香港4月15日 - 中国中证指数有限公司与法国资产管理公司Ossiam周二公布，两间公司签署合作协议，将在沪深300指数 的基础上开发最小方差策略指数。

中证指数的声明称，根据协定，Ossiam公司将在中国内地、香港和台湾地区与中证指数公司独家合作，研究开发最小方差策略指数，并推动指数的产品应用。

中证指数总经理马志刚称，“Ossiam计算接近2,000支指数，涵盖中国内地、大中华区以至全球的股票、固定收益、商品及其他另类资产，与其合作可为市场参与者提供更具价值的解决方案。”

最小方差策略的构建依照透明的流程，有助于降低组合的波动性和提高超额收益。据悉，首条双方合作的指数已完成前期研发工作，有望于近期推出。

沪深300指数目标反映中国A股市场价格波动和表现，广泛用作指数和衍生工具产品的基准指数。

Ossiam是法盛全球资产管理公司（Natixis Global Asset Management）旗下专注于交易所买基金（ETF）的分支。公司于2011年成立全球第一只最小方差策略ETF，现时管理资产超过12.9亿美元。

法盛是全球15大资产管理公司之一，总部位于巴黎和波士顿，去年末其管理资产总值约8,670亿美元。其母公司为Natixis 。（完）