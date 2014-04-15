中国证券：中证指数与法国Ossiam合作开发沪深300最小方差策略指数

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港4月15日 - 中国中证指数有限公司与法国资产管理公司Ossiam周二公布，两间公司签署合作协议，将在沪深300指数 的基础上开发最小方差策略指数。
中证指数的声明称，根据协定，Ossiam公司将在中国内地、香港和台湾地区与中证指数公司独家合作，研究开发最小方差策略指数，并推动指数的产品应用。
中证指数总经理马志刚称，“Ossiam计算接近2,000支指数，涵盖中国内地、大中华区以至全球的股票、固定收益、商品及其他另类资产，与其合作可为市场参与者提供更具价值的解决方案。”
最小方差策略的构建依照透明的流程，有助于降低组合的波动性和提高超额收益。据悉，首条双方合作的指数已完成前期研发工作，有望于近期推出。
沪深300指数目标反映中国A股市场价格波动和表现，广泛用作指数和衍生工具产品的基准指数。
Ossiam是法盛全球资产管理公司（Natixis Global Asset Management）旗下专注于交易所买基金（ETF）的分支。公司于2011年成立全球第一只最小方差策略ETF，现时管理资产超过12.9亿美元。
法盛是全球15大资产管理公司之一，总部位于巴黎和波士顿，去年末其管理资产总值约8,670亿美元。其母公司为Natixis 。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。