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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 18:50 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货攀升至近两周高点，因出口数据向好

路透吉隆坡4月15日 - 马来西亚棕榈油期货周二攀升至近两周高点，因此前出口数据坚挺，令投资者预期全球棕榈油需求复苏会支撑价格。

船货调查机构Intertek Testing Services称，马来西亚4月上半月棕榈油产品出口较前月增长8.6%至521,847吨，因印度和中国等消费国需求回升。

另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance表示，同期出口上升6.7%至500,057吨。

“价格正在稍微反弹，出口数据显示改善迹象，”一家本地大宗商品交易商称，“人们现在不再那么看空，因为未来几个月需求料会不错。”

马来西亚棕榈油期货指标6月合约 周二触及4月2日以来高点2,669马币，终场收高1.1%至每吨2,665马币(822美元)。

总成交量为34,660口，略低于35,000口的平均水平。

路透分析师王涛称，技术面看空。马来西亚棕榈油在结束从4月11日低点每吨2,572马币的反弹后，料将重回该水平。(完)

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