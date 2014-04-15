版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 18:53 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水走阔至近七个月低位

路透新加坡4月15日 - 亚洲380-cst燃料油贴水走阔至近七个月低位，因在供应充沛且需求复苏不稳之际，市场难以出货。

据路透数据，380-cst燃料油较新加坡现货报价每吨贴水3美元，周一为贴水2.31美元。

新加坡海事及港务管理局(MPA)数据显示，新加坡船用燃料油销售连续第三个月下滑，降至13个月低位318万吨。

而当前的情况是到新加坡港口补充燃料的船舶增多。

交易商称，这可能是因为越来越多的船只为了节省成本而减速行驶，这样可以节省燃料。

船用燃料油销售在3月下滑近5%至13个月低位，也折射出380-cst燃料油市场持续疲弱。

今日无现货交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文

(编译 田建华; 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐