国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水走阔至近七个月低位

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透新加坡4月15日 - 亚洲380-cst燃料油贴水走阔至近七个月低位，因在供应充沛且需求复苏不稳之际，市场难以出货。
据路透数据，380-cst燃料油较新加坡现货报价每吨贴水3美元，周一为贴水2.31美元。
新加坡海事及港务管理局(MPA)数据显示，新加坡船用燃料油销售连续第三个月下滑，降至13个月低位318万吨。
而当前的情况是到新加坡港口补充燃料的船舶增多。
交易商称，这可能是因为越来越多的船只为了节省成本而减速行驶，这样可以节省燃料。
船用燃料油销售在3月下滑近5%至13个月低位，也折射出380-cst燃料油市场持续疲弱。
今日无现货交易达成。(完)
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(编译 田建华; 审校 白云)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。