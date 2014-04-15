德国经济：今年预计经济将增长1.8%，明年增长2%--经济部

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透柏林4月15日 - 德国经济部周二表示，德国经济今年增长最多将达到2013年的4.5倍，受助于内需强劲和投资增长。
经济部表示，德国经济今年和明年将分别增长1.8%和2%。2013年德国经济仅仅增长0.4%，因出口低迷，而且不确定性阻碍了部分企业的投资。
经济部称，内需今年将上升1.9%，明年增长2.1%。
出口今年预计将获得动力并增长4.1%，明年有望增长4.6%。
不过预计进口升幅更大，今年和明年将分别增长4.7%和5.1%。这意味着外贸今年将不会对国内生产总值(GDP)增速做出贡献，明年也只贡献0.1个百分点。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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