德国经济：今年预计经济将增长1.8%，明年增长2%--经济部

路透柏林4月15日 - 德国经济部周二表示，德国经济今年增长最多将达到2013年的4.5倍，受助于内需强劲和投资增长。

经济部表示，德国经济今年和明年将分别增长1.8%和2%。2013年德国经济仅仅增长0.4%，因出口低迷，而且不确定性阻碍了部分企业的投资。

不过预计进口升幅更大，今年和明年将分别增长4.7%和5.1%。这意味着外贸今年将不会对国内生产总值(GDP)增速做出贡献，明年也只贡献0.1个百分点。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)