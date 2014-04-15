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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 19:45 BJT

国际油市：亚洲柴油现货升水持稳，受供应紧张的前景支撑

路透首尔4月15日 - 亚洲柴油现货升水周二持稳在每桶0.23美元，交易商消息人士称这是受供应紧张前景支撑，因该地区炼厂开展大规模维护。

交易商称，市场料将持稳，在中东的夏季空调和出行用油需求增长前，炼厂维护不会造成更多影响。

交易商称，台湾台塑石化取消求售30万桶5月26-30日装运的航煤投标，决定在5、6月进行维护前保留这批船货。另一消息人士称，台塑石化将在下周重新招标。

印尼国有油气企业Pertamina表示，预计对国内受补助柴油和煤油的消费将超过政府配额，各超过约五分之一。

道达尔从维多公司买入15万桶10 ppm柴油，4月30日-5月4日装运，价格为较新加坡FOB报价每桶升水1.9美元。

P66向BP出售15万桶10 ppm柴油，也是4月30日-5月4日装运，价格为较新加坡FOB报价每桶升水2美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 田建华)
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