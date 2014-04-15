国际油市：亚洲柴油现货升水持稳，受供应紧张的前景支撑

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透首尔4月15日 - 亚洲柴油现货升水周二持稳在每桶0.23美元，交易商消息人士称这是受供应紧张前景支撑，因该地区炼厂开展大规模维护。
交易商称，市场料将持稳，在中东的夏季空调和出行用油需求增长前，炼厂维护不会造成更多影响。
交易商称，台湾台塑石化取消求售30万桶5月26-30日装运的航煤投标，决定在5、6月进行维护前保留这批船货。另一消息人士称，台塑石化将在下周重新招标。
印尼国有油气企业Pertamina表示，预计对国内受补助柴油和煤油的消费将超过政府配额，各超过约五分之一。
道达尔从维多公司买入15万桶10 ppm柴油，4月30日-5月4日装运，价格为较新加坡FOB报价每桶升水1.9美元。
P66向BP出售15万桶10 ppm柴油，也是4月30日-5月4日装运，价格为较新加坡FOB报价每桶升水2美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 田建华)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。