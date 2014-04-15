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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 21:33 BJT

美国热股：IT服务商Infosys员工离职率创新高，股价盘初大跌近3%

路透4月15日 - 印度第二大IT服务出口商Infosys 上季度的员工离职率创新高，令管理层感到忧虑，也让投资者担心该公司获得丰厚合同的能力，尽管该公司上季度净利超出市场预期。

Infosys股价周一收在55.58美元，周二盘初大跌近3%。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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