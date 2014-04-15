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市场报道 | 2014年 4月 15日 星期二 21:32 BJT

美国热股：家具和电器零售商Aaron将收购融资公司，股价盘初下挫4%

路透4月15日 - “先租后买”家具和电器零售商Aaron 表示，该公司将出价约7亿美元现金，从私募股权公司Summit Partners处收购融资服务商Progressive Finance Holdings。

Aaron周一股价收在30.47美元，周二盘初下挫约4%。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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