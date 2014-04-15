美国热股：家具和电器零售商Aaron将收购融资公司，股价盘初下挫4%

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透4月15日 - “先租后买”家具和电器零售商Aaron 表示，该公司将出价约7亿美元现金，从私募股权公司Summit Partners处收购融资服务商Progressive Finance Holdings。
Aaron周一股价收在30.47美元，周二盘初下挫约4%。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。