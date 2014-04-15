美国热股：强生季度获利超预期，股价盘初上涨1%

路透4月15日 - 美国强生(Johnson & Johnson) 周二公布季度获利，超过分析师预估，因新的处方药销售强劲，冲抵消费者用品的疲态。

周二该公司称第一季获利47.3亿美元，合每股盈余(EPS)1.64美元。上年同期分别为35亿美元和1.22美元，当时这家经营多元化的医疗保健公司受到大笔诉讼费用的影响。

扣除特殊项目，强生每股盈余为1.54美元，汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估为1.48美元。当季营收增长3.5%至181亿美元，分析师预估为180亿美元。