美国热股：强生季度获利超预期，股价盘初上涨1%

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透4月15日 - 美国强生(Johnson & Johnson) 周二公布季度获利，超过分析师预估，因新的处方药销售强劲，冲抵消费者用品的疲态。
周二该公司称第一季获利47.3亿美元，合每股盈余(EPS)1.64美元。上年同期分别为35亿美元和1.22美元，当时这家经营多元化的医疗保健公司受到大笔诉讼费用的影响。
扣除特殊项目，强生每股盈余为1.54美元，汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估为1.48美元。当季营收增长3.5%至181亿美元，分析师预估为180亿美元。
周二盘初强生股价上涨1%。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。