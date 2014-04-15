表格：美国3月CPI较上年同期上涨1.5%，核心CPI同比升1.7%

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透4月15日 - 美国劳工部周二公布：
* 3月民间部门每周平均实质所得上升0.3%(预估为 )
* 3月核心CPI较上年同期上涨1.7%(预估为上涨1.6%)
* 3月CPI较上年同期上涨1.5%(预估为上涨1.4%)
* 3月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%(预估为上涨0.1%)
* 3月核心CPI较前月上涨0.2%(预估为上涨0.1%)
数据(变动百分比):
经季节调整 未经调整
3月 2月 14年3月/13年3月
整体CPI 0.2 0.1 1.5
扣除食品和能源 0.2 0.1 1.7
能源 -0.1 -0.5 0.4
食品饮料 0.4 0.4 1.7
食品 0.4 0.4 1.7
经季节调整后的每周平均实质所得如下:
3月 2月 前值 14年3月/13年3月
百分比变动(%) 0.3 持平 持平 0.5 (完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。