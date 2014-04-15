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货币新闻 | 2014年 4月 15日 星期二 20:38 BJT

表格：美国3月CPI较上年同期上涨1.5%，核心CPI同比升1.7%

路透4月15日 - 美国劳工部周二公布：

* 3月民间部门每周平均实质所得上升0.3%(预估为 )

* 3月核心CPI较上年同期上涨1.7%(预估为上涨1.6%)

* 3月CPI较上年同期上涨1.5%(预估为上涨1.4%)

* 3月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%(预估为上涨0.1%)

* 3月核心CPI较前月上涨0.2%(预估为上涨0.1%)

数据(变动百分比):

经季节调整 未经调整

3月 2月 14年3月/13年3月

整体CPI 0.2 0.1 1.5

扣除食品和能源 0.2 0.1 1.7

能源 -0.1 -0.5 0.4

食品饮料 0.4 0.4 1.7

食品 0.4 0.4 1.7

经季节调整后的每周平均实质所得如下:

3月 2月 前值 14年3月/13年3月

百分比变动(%) 0.3 持平 持平 0.5 (完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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