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货币新闻 | 2014年 4月 15日 星期二 20:43 BJT

美国数据：纽约联邦储备银行4月制造业指数下滑至1.29，低于预期

路透纽约4月15日 - 周二公布的数据显示，美国纽约联邦储备银行4月制造业指数下滑，且不及预期，新订单小幅下滑且库存下降。

4月指数从3月的5.61降至1.29，为去年11月以来最低。分析师预估为8.0.

指数高于零代表行业成长。

新订单指数从3.13跌至负2.77，库存指数从7.06降至负3.06。

就业市场指标好坏参半。雇员数目指数从5.88升至8.16。平均雇员工时指数从4.71降至2.04。

未来六个月的企业信心指数从3月的33.21升至38.23。(完)
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