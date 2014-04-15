美国数据：纽约联邦储备银行4月制造业指数下滑至1.29，低于预期

路透纽约4月15日 - 周二公布的数据显示，美国纽约联邦储备银行4月制造业指数下滑，且不及预期，新订单小幅下滑且库存下降。

4月指数从3月的5.61降至1.29，为去年11月以来最低。分析师预估为8.0.

指数高于零代表行业成长。

新订单指数从3.13跌至负2.77，库存指数从7.06降至负3.06。

就业市场指标好坏参半。雇员数目指数从5.88升至8.16。平均雇员工时指数从4.71降至2.04。