美国数据：纽约联邦储备银行4月制造业指数下滑至1.29，低于预期

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月15日 - 周二公布的数据显示，美国纽约联邦储备银行4月制造业指数下滑，且不及预期，新订单小幅下滑且库存下降。
4月指数从3月的5.61降至1.29，为去年11月以来最低。分析师预估为8.0.
指数高于零代表行业成长。
新订单指数从3.13跌至负2.77，库存指数从7.06降至负3.06。
就业市场指标好坏参半。雇员数目指数从5.88升至8.16。平均雇员工时指数从4.71降至2.04。
未来六个月的企业信心指数从3月的33.21升至38.23。(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。