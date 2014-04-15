国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，买家暂时退市观望

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透新加坡4月15日 - 周二亚洲石脑油裂解价差跌至两日低位每吨145.45美元，上日创近三个月高位。预计买家在完成5月采购后，会暂时退场观望。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)通过招标买入5万吨至7.5万吨5月下半月运抵的石脑油，成本加运费价(C&F)为每吨较日本报价高出约15美元。
这比其一个月前购买5月上半月船货支付的价格高出11-12美元。
交易商称Lotte Chemical和LG化学都可能买入了5月下半月的船货，是通过私下谈判敲定的。升水当前尚不清楚。
新加坡一消息人士称，“因为买家完成了月度采购，市场冷下来了，不过会再次活跃的。”
这是因为预计6月对石脑油的需求依然稳健，因液化石油气(LPG)的运费高企将促使石化厂商使用石脑油。
亚洲汽油裂解价差跌约2%至每桶10.51美元。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。