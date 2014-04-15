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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 20:59 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，买家暂时退市观望

路透新加坡4月15日 - 周二亚洲石脑油裂解价差跌至两日低位每吨145.45美元，上日创近三个月高位。预计买家在完成5月采购后，会暂时退场观望。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)通过招标买入5万吨至7.5万吨5月下半月运抵的石脑油，成本加运费价(C&F)为每吨较日本报价高出约15美元。

这比其一个月前购买5月上半月船货支付的价格高出11-12美元。

交易商称Lotte Chemical和LG化学都可能买入了5月下半月的船货，是通过私下谈判敲定的。升水当前尚不清楚。

新加坡一消息人士称，“因为买家完成了月度采购，市场冷下来了，不过会再次活跃的。”

这是因为预计6月对石脑油的需求依然稳健，因液化石油气(LPG)的运费高企将促使石化厂商使用石脑油。

亚洲汽油裂解价差跌约2%至每桶10.51美元。(完)
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