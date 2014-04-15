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市场报道 | 2014年 4月 15日 星期二 21:46 BJT

美国股市：高开，公司财报超预期盖过数据好坏不一的影响

路透纽约4月15日 - 美国股市周二开盘微升，可口可乐和强生获利超出预期，盖过了一系列喜忧参半的经济数据的影响。

道琼工业指数 升28.75点或0.18%至16,201.99点；标准普尔500指数 上扬3.52点或0.19%至1,834.13点；Nasdaq指数 涨8.063点或0.2点至4,030.757点。(完)
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