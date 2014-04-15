版本:
中国
债券 | 2014年 4月 15日 星期二 23:33 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.025%，投标倍数为5.00

路透华盛顿4月15日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.025 中值 0.020 低值 0.010 投资 0.025

价格/得标 价格 99.998056 高值得标比率 91.28% 投标倍数 5.00 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,001,075,400 总投标 125,029,303,400 竞争性投标得标 24,763,319,500 非竞争性投标得标 237,755,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/04/17 到期日 2014/05/15 CUSIP码 912796CM9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐