英国金融市场：英镑小升，关注周三公布的英国实质薪资数据

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透伦敦4月15日 - 英镑周二小升，稍早公布的通胀数据显示英国3月通胀率降至1.6%，一如预期，打压市场上有关通胀率下降速度若更快，将削弱明年央行加息机率的臆测。
自2月以来英镑一直难有明确交投方向，因为一方面市场预测英国央行将在明年上半年开始加息，而另一方面仍存在对英国经济上行趋势能否持续的疑虑。
英国持续低通胀令上述经济忧虑加重，但英国消费者物价升速持续快于家庭收入增速，持续低通胀将有助需求。周三出炉的英国数据可能显示实际薪资自2008年金融危机以来首次上升。
德意志银行分析师Oliver Harvey表示，较之通胀数据，薪资数据可能对英镑本周走势带来更具意义的影响。
Harvey和许多大型银行分析师的看法一致，不过，他对英镑进一步上涨的能力存疑，特别是兑美元，英镑兑美元在过去12个月已上涨略多于10%。
“我认为英镑兑美元已经见顶，”他说，“英镑兑欧元方面，去年英国第四季经常账赤字非常庞大将是一大问题。我认为，英镑兑欧元升至0.80英镑已是最好的表现了。”
欧洲尾盘，英镑兑欧元报0.8259英镑，兑美元报1.6735美元，涨大约0.1%。
英债上涨，与德债和美债一起攀升。
乌克兰紧张局势升级，令10年期英债收益率在午后交易中大幅下跌，之前在英国公布通胀数据后一度小升。10年期英债收益率最新下跌2.4个基点，报2.614%。
分析师对英国经济力道的疑虑核心在于，经济增长仅仅来自房屋价格上升和消费者信贷增长，而不是需求、薪资和投资等任何有较深意义的改善。(完)
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