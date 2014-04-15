全球金市：黄金下挫2%，因触动大量止损单和技术因素

* 交易商表示空头回补的涨势触及的周一高位可能过度

* 白银下挫超过3%，至2月4日来最低

* 世界黄金协会(WGC)称中国可能有1,000吨黄金锁定在融资交易

路透纽约/伦敦4月15日 - 金价周二急跌约2%，因在金价跌穿关键的200日移动均线后，动能交易商设定的大量止损单被触动。

白银和铂金群金属(PGMs)也被抛售，周一贵金属市场全面攀升。

在周二美国东岸时间早上8时20分至8时30分(1220-1230 GMT)的10分钟内，美国期金成交量达到约20,000口，或当时总成交量的五分之一。在美国公布的消费者物价指数(CPI)上升后，金价在早上8时27分仅仅的一分钟就急跌15美元。

Alliance Financial LLC贵金属交易部主管Frank McGhee表示，当金价跌穿1,300美元附近的200日移动均线切入位，“趋势追随者”设定的一轮止损单连串被触动。

尽管乌克兰军队周二向该国说俄语的东部民兵采取“特别行动”，但金价仍然下挫。

1922 GMT，现货金 下挫1.8%，报每盎司1,302.89美元。稍早，金价触及1,290.34美元低位，且可能录得10月1日来最大单日跌幅。

纽约商品期货交易所(COMEX)-6月期金 结算价跌27.20美元，报每盎司1,300.30美元，路透初步数据显示，成交量符合30日均值。

交易商表示，黄金近期回补空头的涨势容易遭遇抛售。美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议记录显示官员在结束购债后不急于升息，推动金价此轮涨势。

“金价因获利了结而下跌，因美联储会议记录带动金价升至1,330美元的涨势过度。跌穿200日移动均线和1,300美元水平也触发大量止损单，”Newedge贵金属交易商Thomas Capalbo说。

一份行业报告显示，中国企业可能最多有1,000吨黄金锁定在融资交易之中。这表明，由于信贷环境紧张，有相当多的进口黄金被用在了筹资上面，而不是用于满足消费者需求。世界黄金协会(WGC)周二发布的报告称，“通过黄金贷款和信用证，进口的黄金被用来筹集低成本资金，以用于商业投资和投机。”

白银 和黄金一起下跌，盘中触及2月4日的最低19.24美元，下挫3.4%，最新下跌2%，报19.53美元。

现货钯金 下跌1.6%，报每盎司793美元，现货铂金 挫跌1.6%，报每盎司1,436.25美元。(完)

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