美股盘后：英特尔公布业绩后，股价急升2%

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月15日 - 晶片巨擘英特尔 在周二美股盘后交易中急升2.0%，此前该公司公布季度业绩。
英特尔公布第一季每股盈利(EPS)为0.38美元，第一季营收为127.6亿美元。上年同期分别为0.40美元和125.8亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，市场预计英特尔第一季每股盈利0.37美元，营收为128.14亿美元。
英特尔预计2014年度营收基本持平，与之前的预期一致。英特尔预计2014会计年度毛利润率为61%，加减几个百分点，较之前的预期增加了一个百分点。英特尔预计2014会计年度资本支出为110亿美元，加减5亿美元，与之前的预期相同。
英特尔预计2014会计年度第二季营收为130亿美元，加减5亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，市场预计英特尔第二季每股盈利0.43美元，营收为129.6亿美元。2014会计年度营收为531.5亿美元，每股收益为1.86美元。(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。