美股盘后：英特尔公布业绩后，股价急升2%

路透纽约4月15日 - 晶片巨擘英特尔 在周二美股盘后交易中急升2.0%，此前该公司公布季度业绩。

英特尔公布第一季每股盈利(EPS)为0.38美元，第一季营收为127.6亿美元。上年同期分别为0.40美元和125.8亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，市场预计英特尔第一季每股盈利0.37美元，营收为128.14亿美元。

英特尔预计2014年度营收基本持平，与之前的预期一致。英特尔预计2014会计年度毛利润率为61%，加减几个百分点，较之前的预期增加了一个百分点。英特尔预计2014会计年度资本支出为110亿美元，加减5亿美元，与之前的预期相同。

英特尔预计2014会计年度第二季营收为130亿美元，加减5亿美元。