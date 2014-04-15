美国股市：道琼工业指数收升0.55%，Nasdaq指数上扬0.29%

路透纽约4月15日 - 美国股市周二收涨，盘中交投震荡，受可口可乐和强生攀升所提振，但苹果、Tesla和Netflix走低限制Nasdaq指数涨幅。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高89.32点，或0.55%，至16,262.56点；标准普尔500指数 收高12.37点，或0.68%，至1,842.98；Nasdaq指数 上扬11.467点，或0.29%，至4,034.161点。(完)