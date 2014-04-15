纽约期市：阿拉比卡咖啡期货大跌，因迫近两年高位后有获利了结

路透纽约/伦敦4月15日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二下跌，录得2010年8月来最大单日跌幅，因价格未能升穿在接近周五创下的两年高位的技术阻力后，投资人获利了结，且止损单被触动，令价格跌幅扩大。

伦敦白糖在5月合约到期前上涨，可可期货下滑，因马来西亚可可加工数据低于预期，向市场施压。

指标ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 大跌12.35美分，或约6%，收报每磅1.9505美元，扭转稍早升至最高2.10美元的涨势。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯特咖啡 下跌6美元，或0.3%，收报每吨2,128美元。

Liffe-8月白糖合约 上涨3.70美元，或0.8%，报每467.40美元。近月5月白糖合约 收涨19美元，或4.5%，报每吨442.20美元。

原糖几无变动。ICE-5月原糖期货 收跌0.03美分，或0.2%，报每磅16.56美分。

ICE-7月可可合约 收低15美元，或0.5%，报每吨2,981美元，此前马来西亚公布的第一季可可加工下降13.6%，逊于预期。

Liffe-7月可可合约 收低10英镑，或0.5%，报每磅1,868英镑。(完)

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