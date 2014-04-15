纽约期市：阿拉比卡咖啡期货大跌，因迫近两年高位后有获利了结

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约/伦敦4月15日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二下跌，录得2010年8月来最大单日跌幅，因价格未能升穿在接近周五创下的两年高位的技术阻力后，投资人获利了结，且止损单被触动，令价格跌幅扩大。
伦敦白糖在5月合约到期前上涨，可可期货下滑，因马来西亚可可加工数据低于预期，向市场施压。
指标ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 大跌12.35美分，或约6%，收报每磅1.9505美元，扭转稍早升至最高2.10美元的涨势。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯特咖啡 下跌6美元，或0.3%，收报每吨2,128美元。
Liffe-8月白糖合约 上涨3.70美元，或0.8%，报每467.40美元。近月5月白糖合约 收涨19美元，或4.5%，报每吨442.20美元。
原糖几无变动。ICE-5月原糖期货 收跌0.03美分，或0.2%，报每磅16.56美分。
ICE-7月可可合约 收低15美元，或0.5%，报每吨2,981美元，此前马来西亚公布的第一季可可加工下降13.6%，逊于预期。
Liffe-7月可可合约 收低10英镑，或0.5%，报每磅1,868英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。