纽约期市：棉花期货下跌，因担忧价格高企将损及需求

路透纽约4月15日 - 棉花期货周二下跌，因担忧棉花价格高企将降低需求，交易商遂结清多头头寸。

交投最活动的洲际交易所(ICE)-7月棉花合约 收低0.99美分，或1.1%，报每磅91.29美分。

近月5月棉花合约 下跌0.99美分，或1.1%，收报每磅89.92美分。

“目前美国棉花价格水平相对于中国棉花价格没有竞争力，”Flanagan Trading Corp的John Flanagan说。

“人们在尝试判断市场。价格可能得到技术支撑，但最终，如果棉花不是卖给终端用户，那么价格就太高了，”Flanagan说。

交易商关注周四公布的美国出口数据，上周报告显示棉花出口销售下降，为2012年6月来首见。

在周一市场收市后，美国政府公布的周度数据显示，在截至4月13日该周，美国农夫棉花播种面积为其计划种植面积的8%。

该数据和去年同期一致，但低于五年均值。(完)

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