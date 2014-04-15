纽约期市：棉花期货下跌，因担忧价格高企将损及需求

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约4月15日 - 棉花期货周二下跌，因担忧棉花价格高企将降低需求，交易商遂结清多头头寸。
交投最活动的洲际交易所(ICE)-7月棉花合约 收低0.99美分，或1.1%，报每磅91.29美分。
近月5月棉花合约 下跌0.99美分，或1.1%，收报每磅89.92美分。
“目前美国棉花价格水平相对于中国棉花价格没有竞争力，”Flanagan Trading Corp的John Flanagan说。
“人们在尝试判断市场。价格可能得到技术支撑，但最终，如果棉花不是卖给终端用户，那么价格就太高了，”Flanagan说。
交易商关注周四公布的美国出口数据，上周报告显示棉花出口销售下降，为2012年6月来首见。
在周一市场收市后，美国政府公布的周度数据显示，在截至4月13日该周，美国农夫棉花播种面积为其计划种植面积的8%。
该数据和去年同期一致，但低于五年均值。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。