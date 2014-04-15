人民币汇率：美国财政部对人民币近期下滑表示关切，称人民币仍被大幅低估

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透华盛顿4月15日 - 美国财政部周二向中国表示，正密切关注人民币汇率，对人民币近期下滑表示关切，并称人民币仍被“大幅低估”。
美国财政部在提交给国会的半年度汇率报告中没有将中国列为汇率操控国，但在美国主要贸易伙伴国中，重点谈及中国的汇率操作。
财政部表示2013年人民币没有因应需求升值，今年中国又恢复了大规模干预，人民币转跌。“如果人民币下滑预示对升值的抵触和中国让市场力量扮演更重要角色和减少干预政策决心的动摇，那么问题将是特别严重的。”(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。