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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 06:34 BJT

《日本重要政经日程》--4月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本原子能工业论坛

0120 - 标售一年期贴现国库券

0130 - 铃木汽车 举行科技研讨会

0300 - 石油协会发布原油库存周报

0430 - 2月工业生产修正值

0615 - 央行总裁黑田东彦在日本信托银行协会发表谈话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 王兴亚)
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