日韩经济指标预测--4月16日-4月23日****

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月14日当周 4月16日(三) 0430 日本工业生产修正值(较前月) 2月 -- -2.3% 产能利用率指数(较前月) -- +5.9% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.9% 2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 4月 -- 正18 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,805 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,236 4月17日(四) 0500 日本消费者信心指数 3月 -- 38.3 4月18日(五) 暂无重要经济数据公布。 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月21日当周 4月20日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 3月 -- +9.8% 进口(较上年同期) -- +9.0% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差8,003 4月21日(一) 暂无重要经济数据公布。 4月22日(二) 暂无重要经济数据公布。 4月23日(三) 2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 108 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- +0.9% (较上年同期) -- +3.7% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -- 外资投资日本股票(亿日圆) -- -- (完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。